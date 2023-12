Il nome nuovo per la difesa rossonera è Lilian Brassier, centrale difensivo classe 1999 in forza al Brest. Come riporta L’Equipé, il Brest non ha intenzione di privarsi a stagione in corso del suo giovane talento, che ha un contratto fino al 2025, ma se dovessero arrivare offerte dai 10 milioni in su, per il club francese sarebbe difficile non accettare. Il Milan dovrà guardarsi dalla concorrenza sia del Monaco che del Porto.