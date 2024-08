Milan, Origi è un problema nonostante il free transfer: la situazione

Il Milan sta facendo di tutto per cercare di facilitare l’addio di Origi, legato al club rossonero da un contratto da circa 4 milioni a stagione fino al 2026. In data 19 agosto ha comunicato agli agenti dell’attaccante belga di potersi considerare un giocatore con free transfer. Da non confondersi con una mossa verso la rescissione del contratto: semplicemente il Milan vuole liberarsi di un contratto pesante e concede al giocatore di andare via a zero.



APATIA- Da leggenda del Liverpool a giocatore senza grandi ambizioni. È questa la sensazione che si ha oggi di Origi. Un paio di proposte dalla Turchia non sono state, al momento, prese in considerazione dal ragazzo che continua ad allenarsi da solo in accordo con il Milan.

Il Milan spera che Origi trovi una squadra prima del gong finale perché la rescissione del contratto potrebbe diventare una bagno di sangue.. Il tempo scorre inesorabilmente mentre Origi rimane un grande problema a tinte rossonere.