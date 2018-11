, ormai stanco del suo lungo esilio dorato allo Zenit San Pietroburgo dove si sente sempre meno coinvolto nel progetto da quando ha salutato anche Roberto Mancini. Ha flirtato a lungo con la Juventus senza risultati, ma soprattutto per tre voltecon proprietà e dirigenze diverse, da Galliani fino a Mirabelli. E adesso?, rivuole la Serie A e non manca di confessarlo ai vecchi amici della Roma che sente abitualmente.- Cosa blocca questa operazione? Al momento, la reale problematica è legata all'Il colpo dal Flamengo costerà ben 35 milioni più ricchi bonus, un affare decisamente oneroso se considerato il regime di Fair Play Finanziario che vede il Diavolo nell'occhio del ciclone.e ad oggi non fa alcuno sconto, non avendo problemi economici. Per questo il Milan è cauto, non ha ancora perso la speranza su Paredes, essendo l'argentino. Ma servirà uno sforzo oppure una formula vantaggiosa per vederlo in rossonero, ad oggi non si è arrivati a quel punto. E risulta complicato sbloccare l'affare....