Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla a Rai Uno prima del derby contro l'Inter, quarto di finale di Coppa Italia: "Ci aspettiamo una gara bella, vibrante, posta in palio importante, ci teniamo alla Coppa Italia. E queste partite danno lustro, speriamo di riuscire a passare il turno. Vice Theo? In questo momento siamo completi sul mercato, se non ci fosse Theo ci sarebbe Dalot da terzino sinistro. Ci riteniamo al completo. Poi se dovessero esserci occasioni e opportunità ci faremo trovare pronti".