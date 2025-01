Milan, Pavlovic dice no al Fenerbahçe. Mourinho vira su Skriniar: atteso a Istanbul nelle prossime ore

Il difensore serbo ha deciso di rifiutare la proposta del club turco e di restare al Milan. Secondo quanto riporta Relevo i rossonerima il diretto interessato ha scelto di continuare l'avventura con il Milan, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2028. Lo aveva già detto chiaramente settimana scorsa a Meridian Sport ("Resto al Milan"), a margine della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, lo ha ribadito a Ibrahimovic, il presente e il futuro per lui sono solo rossoneri.

. L'ex difensore dell'Inter, da tempo fuori dai radar di Luis Enrique, si è convinto a scegliere la squadra allenata di Mourinho,Il suo arrivo a Istanbul è atteso per le 15.30, sarà il secondo rinforzo in difesa dopo Diogo Carlos, per il quale sono stati investiti 10 milioni di euro per strapparlo all'Aston Villa. La mancata cessione di Pavlovic complica i piani di mercato rossoneri,

Costato 18 milioni di euro più 2 di bonus e con un contratto in scadenza nel 2028, Pavlovic ha una quota ammortamento pari a 4,5 milioni di euro nella stagione 2024/25. Come riporta Calcio e Finanza questa cifra andrebbe poi ad aggiungersi lo stipendio lordo del serbo.(3,14 milioni di euro lordi), il costo totale del suo trasferimento sul bilancio 2024/25 nella nuova stagione sarebbe quindi pari a 7,65 milioni di euro.