Un presente a inseguire, un futuro incerto. Andrea Conti deve tornare a fare quello che ha sempre fatto, correre, per raggiungere e superare gli avversari, che in questo momento rispondono anche al nome di Davide Calabria e Diogo Dalot. L'operazione al menisco del ginocchio sinistro, effettuata lo scorso 31 luglio, ha rallentato il suo inserimento,per tonare a essere un titolare del Milan. Nulla è impossibile, ma la strada è in salita: a oggi l'ex Atalanta parte in terza fila e chi gli sta davanti sta dimostrando di essere continuo e affidabile.Il campo, come sempre sarà il verdetto, ma il tempo a disposizione non è molto.. Il rinnovo, al momento, non è nei piani di Maldini e Massara, il fatto che abbiano aperto una trattativa con il Manchester United per riscattare Diogo Dalot è un campanello d'allarme per il ragazzo di Lecco e lo spinge a fare di più.Se non troverà spazio in questo Milan, nel 2021 sarà messo sul mercato. Ma cederlo non sarà semplice. Perché al momento non ha offerte (Parma e Fiorentina, che l'avevano chiesto in prestito, hanno altri obiettivi). Per Conti, insomma, è un anno decisivo: la sfida è partita.