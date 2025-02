Milan, per Okafor c'è anche il Napoli! Lo svizzero interessa anche all'Atalanta

Fra i giocatorinell'ultima giornata di mercato, che dopo ilè un giocatore che resta sulla lista dei possibili partenti. In queste ore, il club rossonero sta provando a trovare una soluzione in uscita per l'attaccante svizzero, e fra le varie ipotesi che porterebbero il giocatore in Bundesliga o in Premier,E' Alfredo Pedullà a riferirlo: per l'Atalanta la prima scelta sarebbe(Udinese), seguito da(Everton, ex Udinese) e, appunto,. Il club bergamasco è alla ricerca di un attaccante per tamponare unafrutto degli infortuni di, oltre alla cessione dialla Fiorentina.chiede al suo club un rinforzo per l'attacco.

Secondo Matteo Moretto, invece, sarebbe in corso anche un sondaggio del Napoli per. Lo svizzero potrebbe essere quel giocatore in grado di giocare sia da esterno che da centravanti richiesto daOkafor, classe 2000, a Milan dal 2023, in rossonero ha giocato 52 partite, con un bilancio di 7 reti.