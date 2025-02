Milan-Joao Felix, non è finita: tentativo in extremis

Siamo arrivati all'ultimo giorno del mercato invernale e il tempo stringe per provare gli ultimissimi affari, per la dirigenza rossonera ci sono ancora fronti aperti. Quello del centrocampista, l'assenza per squalifica di Youssouf Fofana nel derby ha evidenziato i limiti del reparto, ma anche un ulteriore ritocco davanti per aumentare le alternative a disposizione di Sergio Conceiçao. E da questo punto di vista, il nome del portoghese classe 1999 delè cerchiato in rosso sulla lista della dirigenza milanista.

- Il Milan ci proverà ancora per Joao Felix, che vorrebbe trasferirsi in Italia e indossare la maglia rossonera, e con la regia di Jorge Mendes porta avanti i dialoghi: previsti nuovi contatti nelle prossime ore, il procuratore lavora a un; da convincere il Chelsea, che invece- Nonostante l'apertura del giocatore e la disponibilità del Chelsea a trattare, non mancano ostacoli. L'di Joao Felix è estremamente oneroso e il Milan deve fare spazio. E qui un altro nodo, perché il principale indiziato per liberare lo slot è semprema dopo il flop dell'operazione con il Lipsia di inizio mercato e con così poco tempo a disposizione non è semplice. Ilha fatto capolino così come altri club di, ma rimane poco tempo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui