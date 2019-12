Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-2 dai rossoneri contro il Bologna, match nel quale l'attaccante polacco è andato a segno su calcio di rigore.



SULLA PARTITA - "Abbiamo fatto una grande partita tutti. Il gruppo è quello che conta e non il singolo.



SULL'EUROPA - " E' sempre il prossimo impegno quello più importante, pensiamo partita dopo partita.



CRESCITA FISICA - "Se adesso sto meglio fisicamente? Si, è vero. Adesso sto bene, mi sento meglio. La prima parte di stagione è stata un po' complicata ma ora va molto meglio.



Poi, come riportato da gianlucadimarzio.com, Piatek ha parlato del possibile arrivo di Ibrahimovic.



IBRAHIMOVIC - "Giocare con Ibrahimovic? E' un calciatore incredibile lui. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello. Ha fatto bene dovunque è andato quindi direi che se venisse sarebbe ottimo per il Milan".