Il Milan di oggi potrebbe non essere quello del futuro almeno tatticamente, perché nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, Stefano Pioli ha aperto a delle modifiche tattiche importanti in vista del proseguo della stagione quando, con tutta la rosa a disposizione, potrebbero essere utilizzate nuove varianti. A destare particolare attenzione è stata, in particolare, la risposta sull'ipotesi di un centrocampo a 3 per cui però fin da subito, emergono almeno 3 dubbi di gestione.​"Il centrocampo a tre può essere un'alternativa, ma c'è bisogna che i centrocampisti siano al massimo della condizione. Abbiamo recuperato Franck, Bennacer ha giocato in nazionale, Bakayoko non è ancora al 100%. Quando avrò tutti nelle migliore condizioni è possibile. Però è importante avere un gruppo con lo stessa condizione". Una questione fisica, quindi, ma in realtà anche numerica perché la rosa rossonera oggi non è attrezzata al 100% per supportare con continuità un centrocampo a tre con soli 5 centrocampisti di ruolo e, ad oggi, con tre di questi 5 non al meglio.Condizione atletica e fisica al top, ma non solo, perché sempretipici di una mezzala. L'altro giocatore potrebbe essere Franckche però, al netto dei discorsi complicati legati al suo rinnovo, è letteralmentee non è detto che oggi, pur avendo acquisito una personalità e uno status più importante del passato, il percorso inverso possa portare a risultati altrettanto positivi.come una maggior copertura alla difesa, o un aiuto a Theo Hernandez con scalate più celeri e corte., o meglio quei giocatori impegnati dalla trequarti in su. Sono infatti due i moduli possibili che prevedano un centrocampo a 3,a partire da Leao e Rebic passando per Saelemakers o Florenzi, ma con l'aggiunta della possibilità di avere il tandem offensivo Ibra-Giroud in campo., il 10 vero di questa squadra, troppo leggero per poter abbassarsi in mezzo al campo.