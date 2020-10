Il tecnico delStefanoè stato intervistato da Sky Sport nel post del match vinto contro lo Spezia:"Sono soddisfatto della partita di stasera. E' vero che stiamo cercando un difensore centrale perché abbiamo parecchi infortunati e un calendario impegnativo. Stiamo cercando, manca poco, ma l'importante è aver iniziato così la stagione, esserci riusciti è un buon inizio, ci deve dare positività e fiducia in vista del futuro"."E' squadra, abbiamo determinate caratteristiche, abbiamo un modo di stare in campo, poi sappiamo benissimo che ci sono tante aspettative, è normale, per i risultati che stiamo ottenendo e il blasone. Avremo presto partite difficili ed impegnative ma ci arriveremo con il giusto entusiasmo. In questo periodo abbiamo fatto a meno di tanti giocatori, ho costretto molto di loro a giocare sempre. Mi auguro di recuperare gli infortunati, poi ci giocheremo gara per gara per continuare a migliorarci"."Per Rebic sarà importante la settimana prossima, ha ancora un po' di dolore al gomito. Romagnoli potrebbe essere a disposizione per il derby, per Musacchio ci vorrà un po' di più. Per Ibra e Duarte non dipende da noi"."Mi piace questa squadra, questa società, stiamo bene insieme, siamo un gruppo molto giovane, deve lavorare tanto e bene, deve provare a migliorare. Sappiamo benissimo delle difficoltà che incontreremo, in Italia ci sono sette squadre molto forti, a fine anno solo le prime quattro saranno contente, noi dobbiamo fare di tutto per le posizioni migliori"."Quello che c'è successo a Firenze con la disgrazia di Davide mi ha permesso di sviluppare una relazione coi giocatori ancora più completa, non solo per le giocate in campo, ma perché i ragazzi vanno capiti e stimolati".: "Franck è molto sensibile, abbiamo avuto qualche frizioni all'inizio, ci sono state delle discussioni, poi ci siamo capiti, ci siamo confrontati. Quando riesci a capire come rapportarti penso che tu possa ottenere il massimo da questi giocatori che sono forti"."Un po' sono preoccupato, ma ci sono dei professionisti che stanno cercando di far funzionare il tutto. Ci sono delle regole da rispettare e le stiamo rispettando. Siamo dei privilegiati, siamo tamponati ogni 2/3 giorni, siamo tranquilli. Vogliamo giocare, possibilmente davanti ai tifosi, speriamo possa succedere il prima possibile".