Ilnon va oltre lo 0-0 a, al termine della partitaè intervenuto a Dazn e ha spiegato l'ammonizione per proteste dopo il fischio finale: "Non ha senso continuare a dire che danno tanti minuti di recupero quando poi non fanno niente per non far perdere il ritmo alla partita. C’è modo per darlo, fai giocare... Sono stato un po' nervoso, ma non ho mancato di rispetto all'arbitro. Va bene così".- "E' abbastanza evidente che abbiamo fatto di tutto per muoverci e dare pochi punti di riferimento a loro. Sapevamo delle difficoltà della gara, il Toro crea difficoltà a tutti nella sua fase difensiva. E' vero che non abbiamo creato chiarissime occasioni da gol, ma abbiamo creato tante situazioni. E' un momento così, siamo poco precisi. Non posso dire niente alla squadra per spirito e applicazione, ci sta mancando quel guizzo e chiaramente è un risultato positivo, ma volevamo una vittoria".- "Sono due o tre settimane che tutte quelle che si dicono favorite commettono passi falsi. La nostra impostazione è stata di creare difficoltà al Torino, con un po' di lucidità in più potevamo essere più pericolosi. La squadra ha lottato e corso tanto, dobbiamo continuare così e fare meglio".- "Io non ho visto una squadra nervosa ansiosa. Ho visto una squadra che ha giocato, ha provato a creare difficoltà ed è stata equilibrata. Sappiamo tutti quanto pesano queste partite, i punti sono più pesanti e ci sta che ci sia un po' più di pressione, ma ce la siamo creata e l'abbiamo voluta. La squadra è giovane e la stiamo gestendo bene, poi ci sono difficoltà da affrontare e superare con fiducia. Mancano sempre meno partite, ma siamo lì a lottare per qualcosa di importante".- "Non fa per me fare percentuali, non ci indovino mai. Tre settimane fa, durante la sosta, eravamo superfavoriti. Poi era superfavorito il Napoli, poi l'Inter. Fino alle ultime due giornate ci sarà grande equilibrio e noi dobbiamo stare sul pezzo".- "Non parlerò mai più dell'arbitraggio".