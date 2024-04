Milan, Pioli: 'Ora abbiamo esperienze solide, contro la Roma serve lucidità'

si giocano l'accesso alle semifinali di. Alle 21 il calcio d'inizio del derby italiano a San Siro, andata dei quarti di finali, un doppio confronto che può dire molto sul futuro delle due squadre e anche delle due panchine, oggi nelle mani diDePioli, allenatore rossonero, è intervenuto a Sky Sport poco prima dell'inizio della partita: "La pressione affrontata con il sorriso? E' sempre stato il nostro modo di lavorare e prepararci. Ci prepariamo al massimo della concentrazione, ma anche con la serenità".

- "Tutte le esperienze, soprattutto in Europa, aiutano, Qualche anno fa eravamo molti debuttanti. Ora abbiamo messo dentro esperienze solide, positive o negative. Dobbiamo provare a essere la migliore versione di noi stessi e gli avversari sono di grande qualità".- "Si percepisce. Ce la stanno facendo sentire anche i nostri tifosi. Cercheremo di giocare con grande energia e qualità. Sono solo i primi 90 minuti, ma è una partita che può darci grandi indicazioni".- "Il calcio è fatto di situazioni e momenti. Quando abbiamo la palla dobbiamo provare a metterli in difficoltà e abbiamo le qualità individuali per farlo. Poi ci vorrà una partita di attenzione e lucidità, soprattutto di superare i momenti difficili che arriveranno sicuramente".