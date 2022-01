IL TABELLINO

Il Milan vince 3-1 e spreca persino la possibilità di stravincere 4-1 perché Ibrahimovic sbaglia il rigore nel finale. Al di là del punteggio, però,. Ancora una volta, infatti, Pioli ha scacciato tutti gli alibi dimostrando cheTre gol, più due traverse e quel rigore sbagliato sono la dimostrazione concreta che il Milan ha meritato questo successo, difficile da ipotizzare alla vigilia, nella forma più che nella sostanza, e quindi ancora più importante, perché l’erede di Donnarumma nega più volte il gol a Zaniolo, Abraham e compagni, malgrado la buona protezione dell’inedita coppia difensiva Kalulu-Gabbia. Troppo poco, però, per giustificare i rimpianti dei giallorossi, battuti dagli avversari e non dall’arbitro.In assenza per motivi vari di Romagnoli, Calabria e Kessie,e il suo debutto con la fascia che fu del suo dirigente Maldini non potrebbe essere migliore. Passano meno di 4’ e il suo gran sinistro da fuori area viene deviato in angolo da. Nessun rossonero protesta e così, quando il gioco è già ripreso,addetto al Var. E’ il classico caso in cui le immagini del video evidenziano quanto non si era visto in diretta, perché, prima della deviazione di Rui Patricio,. Nessun dubbio, quindi,, quasi 4’ più tardi dell’episodio incriminato,firmando il suo quinto gol in campionato.Colpita dal Var e poi affondata dal centravanti francese,, a prescindere dal Covid. E così i rossoneri che non hanno alcuna intenzione di difendere subito il rapido vantaggio, ne approfittano per scartare un altro regalo giallorosso. Secondo la incomprensibile moda del calcio di oggi, secondo cui molti giocatori, anchecerca con un retropassaggio Rui Patricio senza accorgersi che Giroud è pronto a inserirsi. Il destro del centravanti di scorta finisce sul palo ma viene raccolto da Messias, più veloce di Smalling e Mancini a ribattere il pallone in rete per il facile 2-0 dopo 17’.perché nessuno poteva immaginare che il Milan così incerottato si trovasse così presto con due gol di vantaggio. Eppure la Roma continua a faticare almeno fino a quando Zaniolo prova per la prima volta a svegliarla con un bel diagonale che Maignan devia di piede in angolo. E’ il segnale della svolta,che devia una conclusione di Zaniolo. Nel giro di pochi secondi, però,che riscatta il suo involontario errore nell’azione dello 0-1, correggendo di esterno- Dimezzato lo svantaggio poco prima dell’intervallo, la Roma prova a completare la rimonta all’inizio della ripresa, spinta da capitan Pellegrini, il più attivo nel quartetto di centrocampo al fianco di Veretout tra i due esterni Karsdorp e Vina.e anzi cerca a sua volta la terza rete, grazie ai guizzi di Messias a destra e Saelemaekers a sinistra che accelerano ai lati di Diaz alle spalle di Giroud. Tanto movimento mette in difficoltà l’incerta difesa giallorossa anche se Rui Patricio non deve più intervenire.Dalla parte opposta, invece,prima per deviare un nuovo tentativo di Abraham e poi per respingere una conclusione da fuori area di Mkhitaryan. E’ il momento migliore della Roma i cui assalti preoccupano giustamente Pioli che cambia due pedine del centrocampo: fuori Krunic e Saelemaekers e al loro posto ecco Bakayoko e soprattutto il recuperato Leao. Non è merito dei nuovi entrati, però, il pericolo corso dallae,. E’ l’ultimo acuto del campione d’Europa che subito dopo lascia il posto a Conti, al debutto stagionale, mentre Ibrahimovic rileva Giroud.Sarà un caso,Sul lungo lancio di Gabbia, infatti,spizzica il pallone di testa versoche arriva in corsa e fulmina l’incolpevole Rui Patricio con un perfetto destro. Classico esempio diche in pratica chiude la partita, malgrado tutte le correzioni di Mourinho che sognava un altro ritorno a San Siro. Per la verità il Milan avrebbe anche la possibilità per arrotondare il punteggio, perché, ma Ibrahimovic dal dischetto fallisce il rigore, macchiando il suo debutto nel 2022. Niente di male, perché stavolta basta e avanza così, per ricordare all’Inter che il Milan è vivo e crede ancora nello scudetto.7' pt rig. Giroud (Mil), 16' pt Messias (Mil), 41' pt Abraham(Rom), 37' st Leao (Mil): 41' pt Pellegrini (Rom): Maignan, Florenzi (dal 32' st Conti), Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Krunic (dal 18' st Bakayoko), Messias, Brahim Diaz (dal 44' st Maldini), Saelemaekers (dal 18' st Leao), Giroud (dal 32' st Ibrahimovic). A disposizione: Mirante, Nava, Stanga, Conti, Bakayoko, Maldini, Rebic, Leao, Ibrahimovic. All. Pioli.Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Pellegrini (dal 25' st El Shaarawy), Veretout (dal 25' st Felix), Mkhitaryan, Vina (dal 25' st Cristante), Zaniolo (40' st Perez), Abraham (dal 30' st Shomurodov). A disposizione: Boer, Mastrantonio, Cristante, Villar, Carles Perez, Calafiori, Shomurodov, Kumbulla, Bove, Zalewski, Felix, El Shaarawy. All.: Mourinho.6' pt Abraham (Rom), 18' pt Zaniolo (Rom), 44' pt Hernandez (Mil), 44' pt Karsdorp (Rom), 10' st Krunic (Mil), 40' st Mancini (Rom): 28' st Karsdorp (Rom), 47' st Mancini (Rom): Rui Patricio para un rigore a Ibrahimovic nel finale