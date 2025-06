Milan, Pulisic nella bufera. Ct Usa Pochettino: "Non decide lui quando riposare, se è il migliore lo dimostri"

– il corrispettivo del nostro Europeo per i Paesi dell'area nord e centro americana –, in carica dal settembre del 2024., giustificando la sua presa di posizione con la necessità di tirare il fiato dopo aver giocato circa 120 partite nelle ultime due stagioni,, ma aveva pregato Pochettino di non prenderlo in considerazione per la Gold Cup, che ha preso il via nella notte col successo per 3-2 del Messico sulla Repubblica Dominicana.Lo farà senza Pulisic che, dopo le critiche ricevute da due ex stelle della sua nazionale come Alexi Lalas e Landon Donovan, è stato bacchettato pure da Pochettino.“Lo rispetto e lo capisco, ma non ho bisogno che lui capisca la nostra decisione. Io ho il mio ruolo, ho 53 anni e tanta esperienza nel calcio., perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione, che possono valutarlo”, ha risposto a muso duro il ct degli Stati Uniti.L'attacco dell'ex allenatore di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea non si è fermato qui e, rivolgendosi sempre a Pulisic, ha contestato la presunta imprescindibilità del giocatore del Milan nelle dinamiche della squadra: “Se gioca bene e se è il migliore è normale che abbia un posto in nazionale.Io ho firmato il mio contratto con la federazione e sono il commissario tecnico. Non sono un manichino”.