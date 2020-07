La scossa d'entusiasmo dopo aver battuto Lazio e Juventus in pochi giorni è palpabile.decisa ormai da mesi, pronta per entrare nel vivo con l'estate. Il manager tedesco lavora agli obiettivi di mercato come farà per ogni singola area del club, massima attenzione e controllo di qualsiasi aspetto. E dall'attacco arrivano notizie confortanti: di certo,dall'Eintracht Francoforte per evitare di valorizzare ulteriormente una pedina altrui con un nuovo anno di prestito (già previsto). Di certo, Rebic farà parte del Milan in versione Ralf.- Non finisce qui, perché nella lista di Rangnick ci sono nomi di giocatori importanti, alcuni di questi giovani ma pronti per impattare col mondo Milan.. Piace tanto al manager che saluterà il gruppo Red Bull ed è seguito con attenzione particolare: un classe 2000 su cui la Fiorentina punta in maniera convinta, ha pronta una proposta di rinnovo e Vlahovic a Firenze si trova benissimo. Non sarà semplice dunque, ma. Filtra infatti che Ralf vedrebbe benissimo Rebic e Vlahovic insieme, compatibili ma c'è un tema legato al prezzo da affrontare. Idee, progetti, possibilità. Perché nasce un nuovo Milan, è solo l'inizio.