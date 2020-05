L'ex difensore di di Hoffenheim e Lipsia, e con un passato anche nella Fiorentina, Marvin Commper ha parlato a Milanews.it della sua esperienza di 7 anni alla corte di Ralf Rangnick. Che ricordi hai di Rangnick? “Ho lavorato 7 anni con lui, è un uomo che può portare un’identità ad una società. L’ha fatto all’Hoffenheim, al Lipsia, anche allo Schalke e ha mostrato tante qualità”. Come erano gli allenamenti con lui? È una persona molto rigida e legata alla tattica? “È molto chiaro, se i giocatori lo seguono apprendono velocemente il suo stile. Le sue squadre sono sempre state riconoscibili. Gli allenamenti e le sue idee tattiche erano sempre molto chiare e questo si vedeva in campo”. Può essere il profilo giusto per il Milan? “Può essere un profilo per il Milan perché i rossoneri negli anni scorsi hanno provato a risalire e tornare a livelli alti, ma non ci sono riusciti. Quando ero alla Fiorentina ho scambiato la maglietta con un giocatore del Milan e c’era la scritta “Il Club più titolato al mondo”: per tornare ad essere così importanti serve un nuovo inizio a livello d’identità, di stile”.