Getty Images

Allenatore Napoli, scatto di Allegri in quota: per i bookie è lui il favorito

25 minuti fa



Non solo scudetto. A Napoli si inizia già a pensare alla programmazione per la nuova stagione di Serie A. A cominciare dall'allenatore. Potrebbe esserci aria di divorzio tra Conte e la squadra campana, con un nome che nelle ultime ore è balzato in testa sulla lavagna dei bookmaker, anche grazie a presunti incontri tra il presidente De Laurentiis e l'ex mister - tra le altre - di Milan e Juventus: si gioca infatti a 1,85 l'arrivo di Massimiliano Allegri - corteggiato anche dalla Roma - alle pendici del Vesuvio. La permanenza a Napoli, data a 2,25, del 55enne allenatore salentino (accostato alla Juventus) non è comunque opzione da scartare. Più distanti, invece, Vincenzo Italiano, Roberto De Zerbi e Stefano Pioli, tutti offerti a 12.