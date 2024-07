Milan, Simic all'Anderlecht: i dettagli dell'accordo

AFP via Getty Images

Dopo non aver trovato un accordo per prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2025, i dirigenti rossoneri hanno deciso di mettere sul mercato il difensore serbo nato in Germania. Che, come appreso da Calciomercato.com,- Il Milan ha poi trovato un'. Il club belga acquista il calciatore. Dal canto suo il club rossonero si riserva il

- Simic nella scorsa stagione ha raccolto 6 presenze in prima squadra: 2 in Coppa Italia e 4 in Serie A per un totale di 262 minuti giocati con un gol segnato all'esordio nel 3-0 al Monza il 17 dicembre 2023 a San Siro. Il Milan lo aveva portato in Italia due anni fa nel mercato estivo del 2022, acquistandolo per un milione di euro dalle giovanili dello Stoccarda.