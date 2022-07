A ruota la Roma, che fa sapere di avere già venduto 36 mila tessere. Merito di Dybala e di Mourinho. Nessun dato dalla Juventus. Il Napoli apre in queste ore la sua vendita ai tifosi, ma ci vuole poco a capire che almeno in partenza non ci saranno i botti.segno che il caro prezzi (650 euro le curve, circa il doppio rispetto a Milan e Inter) sta frenando le vendite più di quanto non siano acceleratori le fin qui applaudite operazioni Pogba, Di Maria e Bremer. Già nella scorsa stagione, per la prima volta dall’inaugurazione dello Stadium, la Juventus ha giocato più di una volta senza il tradizionale sold out che l’accompagnava nelle partite in casa dal 2011 (covid a parte).(l’aumento è infatti percentualmente allineato a quello di ogni stagione: 6/7%)È quasi una necessità, quando si ha una squadra di vertice (e quindi partite sempre “importanti”), un mare di tifosi (con domanda sempre alta) e pochi posti disponibili (lo Stadium è stato costruito con 40 mila posti, il delle Alpi e il vecchio Comunale ne prevedevano 70 mila).Anche Milan e Inter hanno pensato che l’equazione fosse giusta e per la “Cattedrale” di Popolus hanno previsto 65 mila spettatori in luogo degli 80 mila dell’attuale San Siro. Lo stadio sempre pieno consente di alzare i prezzi all’infinito, con politiche commerciali che cavalcano e sfruttano la passione popolare. Finché dura. Poi, anche riempire uno stadio da 40 mila posti diventa arduo.(in ritardo per le conseguenze della guerra in Ucraina). E sono sempre pieni. Dovrebbero tenerne conto le proprietà di Milan e Inter, in un progetto arenatosi anche per colpe loro, non solo del Comune.Lo stadio è casa e reddito, lo stadio è appartenenza e anche solo per questo è un non senso la proprietà divisa a metà di uno stadio nuovo.che da tempo chiede garanzie sulla solidità della proprietà nerazzurra, a quanto ci risulta senza mai averle avute.Poi ci sono i comitati, i referendum, le lungaggini burocratiche, tutto quello che volete e che è facile per i club indicare come responsabili dell’impasse. Ma la prima cosa che manca sono i dané, come si dice a Milano. San Siro è patrimonio pubblico, non solo storia.Da 80 mila posti, ovviamente. Oppure smetta di parlarne e si goda San Siro.@GianniVisnadi