19.10 Ricardo Rodriguez sarà il prossimo terzino del Psv. Dopo aver trattato van Aanholt del Crystal Palace, il club olandese ha scelto di puntare sullo svizzero, con il quale ha raggiunto l'accordo economico, dopo averlo trovato con il Milan. Per l'ufficialità mancano solo visite mediche e firme.



18.20 Niente Napoli per Ricardo Rodriguez che si avvicina sempre di più al PSV Eindhoven. Dopo che il Milan non ha trovato l'accordo per il passaggio alla corte di Gennaro Gattuso dell'esterno svizzero nella mattinata di oggi si sono intensificati nuovamente i contatti con il club olandese.



PRESTITO ONEROSO - Milan e PSV Eindhoven hanno infatti trovato l'intesa sulla valutazione del cartellino di Ricardo Rodriguez e l'operazione è vicina a chiudersi con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Le parti sono prossime a chiudere e in serata potrebbe esserci un nuovo contatto per definire i dettagli.