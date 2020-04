, una pagina - a posteriori - etichettabile senza dubbio come negativa della storia rossonera. Il giorno prima Silvio Berlusconi aveva firmato - a Palazzo Belgioioso, nel centro di Milano - l'atteso e delicato closing.: la dirigenza, l'area tecnica, il settore giovanile, la comunicazione, la parte legale. Praticamente nulla della storica struttura rossonera è stato mantenuto: Braida, Cantamessa, Gandini, Galli, Tavana. Non c'è più, soprattutto, quell'Adriano Galliani che per anni era plenipotenziario: amministratore delegato, sì, ma non solo.Via Yonghong Li, dentro Elliott. Nuovo corso con Gazidis, Maldini e Leonardo, precipitato dopo un solo anno a causa delle tante frizioni tra il brasiliano e Gattuso. La scorsa estate si è ripartiti da Boban, ma il progetto è naufragato ben presto. Intanto, nel corso degli anni, hanno salutato altri elementi legati al vecchio Milan.