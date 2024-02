Milan, UFFICIALE: edema all'adduttore per Calabria, i tempi di recupero. Thiaw in gruppo

Redazione CM

Un altro infortunio per il Milan. Davide Calabria, uscito ieri sera al 34' della sfida con il Napoli per un problema muscolare, salterà le sfide contro Rennes, giovedì in Europa League, e Monza, match in programma domenica alle 20.45. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il capitano rossonero hanno evidenziato un edema al muscolo breve adduttore sinistro. Da valutare la sua presenza per il match di ritorno dei playoff di Europa League contro i francesi, in calendario il 22 febbraio, e per la sfida con l'Atalanta, tre giorni più tardi.



DI NUOVO INFORTUNI -Tanti gli infortuni che hanno caratterizzato la stagione del Milan, l'ultimo muscolare lo aveva accusato proprio Florenzi in occasione della partita con l'Empoli lo scorso 7 gennaio (19ª giornata di Serie A). Una brutta notizia che arriva in giorni nei quali dall'infermeria arrivano buone nuove:

Thiaw e Caldara sono recuperati, stamattina hanno svolto tutto l’allenamento in gruppo senza problemi. Per Pierre Kalulu e Fikayo Tomori si dovrà attendere la fine di febbraio.