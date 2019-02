Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, parla a Sky Sport di Gianluigi Donnarumma: "Ha esordito giovanissimo e quando giochi a quell'età in una grande squadra giochi con incoscienza, mentre poi prendi coscienza di quello che stai facendo e quindi qualche errore lo puoi commettere. Gigio ha commesso degli errori, ha fatto grandi parate, ora credo che sia il più continuo di tutti. Sbaglia poco e anche quando sbaglia ha la fortuna che la palla non va mai sui piedi degli avversari ma su quelli dei compagni. Per giocare in porta serve anche fortuna".