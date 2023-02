è senz'altro la novità più importante e positiva per ilnella settimana d'oro che ha restituito successi e solidità alla squadra di Pioli. Nell'esplosione del centrale tedesco si è vista poi un'altra opportunità, dare il La per sbloccare gli acquisti che finora non hanno trovato fortuna in rossonero. Con un nome cerchiato in rosso sulla lista dei tifosi:, con la gara di Monza che restituisce segnali decisi sulle idee del Diavolo anche per il futuro.- Vedi Thiaw e ti aspetti Vranckx, specie in un momento in cui il centrocampo milanista gioca in apnea per l'assenza di, coperta con caratteristiche diverse da, e torna a giocare in Champions League, là dove il belga non può presenziare non essendo stato inserito nella lista consegnata alla Uefa. E invece l'ex Wolfsburg resta in panchina, così come ha fatto per quasi tutta la prima parte di stagione.(dal 1' ha giocato solo in Coppa Italia con il Torino). Da lì ha sempre osservato i compagni da fuori, nonostante i tifosi invocassero il suo nome almeno per scoprirlo. Perché di fatto, il pubblico non ha mai avuto modo di valutare con precisione il classe 2002, a differenza di Pioli e dello staff tecnico che lo osservano ogni giorno a Milanello. E con le sue scelte, il tecnico lancia segnali anche sul futuro del nazionale Under 21 belga.- Ultima la decisione che ha stupito tutti a Monza: per difendere il risultato non ha inserito Vranckx, ma. Un giocatore,. "Esperto, ci dà fisicità", così Pioli ha motivato la scelta di concedere a Bakayoko l'esordio stagionale, spiegazione logica anche se lo stesso Vranckx ha le caratteristiche atletiche per garantire quanto meno fisicità, anche sulle palle alte. Tiémoué e non Aster,. Una decisione forte e che porta a inevitabili riflessioni sul futuro del belga, che a Milano è arrivato in prestito dal Wolfsburg.. Lo scenario si delinea e per scongiurarlo servirebbe un'inversione di tendenza netta rispetto alla prima parte della stagione. Il precedente Thiaw insegna che il margine per il cambio di rotta c'è, ma ad oggi Vranckx resta ancora un mistero per il Milan.