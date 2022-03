Terzo pari di fila per il Milan, ma con un sapore decisamente diverso per prestazione e avversario. La squadra ha dato le risposte che il popolo rossonero e Mister Pioli si aspettavano: si è difesa molto bene, ha dominato a centrocampo, ma dalla trequarti in su non ha concluso. Di fatto meritava di vincere. A Napoli capiremo se la “crisi” è finita, ma la gara di ieri può far ben sperare, a differenza di quanto si è visto in casa Inter.



E’ stata decisiva ancora una volta la mancanza di qualità là davanti, con troppi interpreti di quantità ed equilibrio, ma che fanno fatica a concretizzare. Consiglio non richiesto: al Milan serve uno come Berardi per fare il salto. Giocatore molto stimato dall’allenatore milanista, con un ingaggio basso: il cartellino è sicuramente impegnativo, ma la qualità ha un costo. Con lui in campo ieri la squadra avrebbe vinto, probabilmente con più di un gol di scarto.



Per l’ennesima volta dobbiamo commentare una direzione arbitrale che non dice bene al Milan. Incredibile come non sia stato assegnato il rigore per affossamento di Skriniar su Giroud. Il fallo di Lautaro su Maignan era da rosso. Episodi evidenti che avrebbero cambiato l’esito della partita: quest’anno va così. Il fattore arbitrale ha inciso, oltre alla mancanza di qualità. Qualità che dev’essere la parola d’ordine della prossima campagna acquisti.