L'ex direttore sportivo del Milanè intervenuto nella trasmissione Taca La Marca, parlando del momento dei rossoneri: "Il Milan ha finito bene il campionato scorso ed ha iniziato ancora meglio quest'anno. Stanno confermando tanti giocatori, quindi si evinceè poi questo ragazzo norvegese, Hauge, è una lieta sorpresa. Va dato tempo a questo ragazzo, come a tutti i giovani che possono avere prestazioni altalenanti, ma sicuramente questo giocatore farà benissimo al Milan.".: "All'inizio ha avuto troppe critiche, ma bisognava capire che quando all'inizio lo prendemmo noi veniva da 7 mesi di inattività. È un giocatore nel quale ho creduto e in cui credo fermamente, ho creduto in lui soprattutto nel momento in cui non andava bene., in Italia è il giocatore primo per assist e passaggi importanti".: "All'epoca del primo rinnovo eravamo in una situazione diversa, io avevo poco tempo, arrivammo noi e lo trovammo quasi a scadenza., importante, riguardo alla proprietà cinese di allora avevano difficoltà a capirne la solidità quindi non avevamo molte armi a nostro favore, però l'abbiamo portata a termine.e al Milan costerà qualcosina in più".