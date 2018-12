Possibile effetto domino sul mercato invernale dell'Inter in difesa. Miranda ha da poco rinnovato il proprio contratto che era in scadenza a giugno per la prossima stagione fino al 2020, ma ha offerte allettanti e potrebbe chiedere di essere ceduto per giocare titolare. Il PSG è una pista che non trova conferme, così il brasiliano potrebbe tornare in patria: lo vuole il Flamengo, frenato però dal suo ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno.



DERBY D'ITALIA - In caso di una sua partenza a gennaio, Marotta accelererebbe la trattativa con Preziosi per Romero. Il difensore argentino del Genoa, classe 1998, è seguito pure dalla Juventus. Così come il danese Andersen della Sampdoria, oltre a Todibo (Tolosa) e Milenkovic (Fiorentina).