Alla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini ha commentato la vittoria del titolo in MLS del suo Los Angeles FC: “Ho subito capito lo spirito di questa città unica e bellissima, abituata a celebrare i grandi campioni. Io sono arrivato a Los Angeles a giugno, ho trovato delle persone splendide. Sono stati mesi bellissimi in cui abbiamo costruito le basi per vincere il campionato. Dal punto di vista personale arrivare e potere alzare un altro trofeo mi riempie di gioia. Perché non ho giocato? Ho un problema al muscolo del polpaccio che mi trascino da un po’ e non è migliorato negli ultimi giorni".