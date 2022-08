Sta diventando ormai una dolce consuetudine. Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi in gol e il Toronto Fc che vince. Nella gara valida per la Mls, disputata nella scorsa notte, la squadra canadese guidata dagli italiani si è imposta per 2-0 sul campo del Charlotte.



L'ex Napoli ha arricchito il tutto con uno splendido gol in sforbiciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per lui si tratta del quarto goal in sette partite, mentre l'ex Juve ha realizzato il suo quinto centro in altrettante gare. Prosegue il tentativo di rincorsa ai playoff. Sono 14 i punti nelle ultime sette partite. In classifica, Toronto ha superato proprio gli avversari della serata ed è ora a -3 da Columbus, attuale settima e ultima qualificata per i playoff e che ha giocato due partite in meno.