Altro giro, e altra vittoria del Toronto. E altri gol della coppia Insigne-Bernardeschi: quando segna uno, va in gol anche l'altro. Quasi una sentenza. Una settimana fa avevano firmato il successo contro Nashville, stanotte sono andati in rete tutti e due nel 3-1 contro Portland. Dopo il botta e risposta tra Osorio e van Rankin, a 10' dalla fine Insigne ha sfruttato un rimpallo in area avversaria e di destro al volo ha messo il pallone sul secondo palo per il gol del 2-1. Berna ha chiuso la gara con un rasoterra mancino dal limite dell'area. Con loro il Toronto è imbattuto in MLS.