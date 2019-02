25 mila biglietti di partite di calcio. Maurizio Montaguti, 62enne residente nella provincia di Modena, può vantare una collezione da far invidia a tutti gli appassionati del mondo del pallone. Molte gare le ha viste lui stesso dallo stadio, per altre i tagliandi li ha acquistati in seguito su internet, come spiegato dal diretto interessato al Corriere della Sera: "Ho cominciato per caso nel 1995, mi accorsi di avere una scatola da scarpe piena di biglietti che avevo visto fin da bambino. Il mio pezzo forte? Uruguay-Argentina, prima finale mondiale giocata a Montevideo nel 1930, acquistata dopo un'asta su eBay". ​Un'altra partita particolarmente significativa? Vicenza-Chelsea, semifinale d'andata della Coppa delle Coppe 1998: "Ero fuori dallo stadio ed elemosinavo biglietti dai tifosi a fine partita. Ne raccolsi circa 150, presto sarebbero diventati un piccolo tesoro".