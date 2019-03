Il Siviglia si prepara ad ingaggiare un top player. Non si tratta però di un giocatore ma di Monchi che, dopo aver fallito nella sua esperienza alla Roma, torna in Andalusia a percepire un ingaggio da sogno: secondo quanto riporta El Mundo Deportivo infatti, per il nuovo direttore sportivo è pronto uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione più bonus per gli eventuali obiettivi sportivi raggiunti, circa un milioni in più del suo salario alla Roma