Nella lunga intervista rilasciate a la Gazzetta dello Sport, Cristian Brocchi, allenatore del Monza capolista nel Girone A di Serie C, parla delle regole imposte da Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli, che vuole capelli corti, niente barba e zero tatuaggi: "Non bisogna esagerare, io gli ho detto subito che avevo il tatuaggio della Champions 2003. Nainggolan? Direi che da noi non può giocare, così come Moscardelli. Serve misura, i miei giocatori hanno la faccia pulita, da bravi ragazzi".