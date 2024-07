Getty

Monza, Gollini esclude Szczesny? Ecco la verità

25 minuti fa



Dopo la partenza di Michele Di Gregorio, il Monza ha virato su Pierluigi Gollini per affidargli i pali in vista della stagione 2024/25. Un arrivo che ha fatto pensare alla chiusura definitiva per un altro giocatore stimato da Adriano Galliani, Wojciech Szczesny, in uscita dalla Juventus.



Secondo quanto riporta Sky Sport, invece, non sarebbe così: l’interesse del club biancorosso è più vivo che mai e il Monza vorrebbe assicurare ad Alessandro Nesta due estremi difensori di assoluta affidabilità che si contendano il posto. Ricordiamo Szczsny non è stato convocato da Thiago Motta per il ritiro in Germania, in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione.