Getty Images

Sampdoria, contestazione sotto casa di Niang dopo l'errore con la Juve Stabia che ha condannato alla Serie C

Federico Targetti

3 minuti fa



Proseguono le manifestazioni di rabbia, dissenso e sconforto da parte dei tifosi della Sampdoria in seguito alla retrocessione in Serie C maturata pochi giorni fa dopo lo 0-0 in casa della Juve Stabia.



Tra i principali responsabili, per via del clamoroso errore sotto porta che è costato ai blucerchiati l'ultima spiaggia rappresentata dai playout, c'è sicuramente l'ex Milan Mbaye Niang: intorno alle ore 21 di ieri sera è andata in scena una dura contestazione sotto casa del giocatore, che secondo Primocanale era in compagnia di un altro doriano, Ronaldo Viera.



Alcuni tifosi hanno esploso un grosso petardo e acceso un fumogeno davanti alla residenza dell'attaccante in città: sul posto gli investigatori della squadra stadio della Digos e le pattuglie delle volanti. Il tutto si è concluso in pochi minuti e senza problemi, ma l'azione degli ultrà appare un preciso avvertimento alla società Sampdoria e ai calciatori per esprimere ancora una volta la loro rabbia per la retrocessione e per come è avvenuta, "senza lottare in campo".