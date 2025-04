Monza in Serie B se... Tutte le combinazioni e cosa manca per l'aritmetica retrocessione

AFP via Getty Images

Juventus-Monza (domenica 27 aprile ore 18.00)

Monza-Atalanta (data e orario da stabilire)

Udinese-Monza (data e orario da stabilire)

Monza-Empoli (data e orario da stabilire)

Milan-Monza (data e orario da stabilire)

Perde contro la Juventus e accumula uno svantaggio di più di 12 punti dalla quartultima in classifica

Pareggia contro la Juventus e accumula uno svantaggio di più di 12 punti dalla quartultima (in questi casi, dunque, servirebbe la contemporanea vittoria di Lecce, Venezia o Empoli)

Manca ancora la matematica, perché a cinque giornate dalla fine del campionato,, a -11 dal Lecce quartultimo., tuttavia,Queste sono le partite che il Monza deve ancora disputare, relative rispettivamente alle prossime giornate di Serie A:, dunque,: dipenderà anche dai risultati del Venezia (che sfiderà il Milan), dell’Empoli (che affronterà la Fiorentina) e del Lecce (che se la vedrà con l’Atalanta).

Va ricordato che,, come nello scorso campionato,: la differenza è che non sarà più in gara secca, bensì. Nel caso in cui, poi, le due gare dovessero terminare in parità, non si giocherebbero eventuali tempi supplementari, ma le squadre andrebbero direttamente ai calci di rigore. Oltre a ciò,(scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, goal fatti e sorteggio: questi sono i criteri presi in considerazione),