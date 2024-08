Monza, preso Pizzignacco per la porta. Da De Sciglio a Pinamonti, il punto sul mercato

Getty Images

In attesa di trovare un nuovo portiere titolare per sostituire Di Gregorio andato alla Juventus, il Monza ha chiuso per l'arrivo di Semuel Pizzignacco dalla Feralpisalò: classe 2001, nelle prossime ore firmerà un contratto di tre anni. E probabilmente sarà il vice di un primo portiere che stanno ancora cercando. Saltati Gollini (ha scelto il Genoa) e Keylor Navas (mancavano gli ultimi dettagli), Galliani sta lavorando sul profilo dell'ex Roma Rui Patricio e rimane sullo sfondo l'ipotesi Szczesny, seppur molto complicata.



IN ENTRATA - Sostituito Colpani con il ritorno di Daniel Maldini - stavolta a titolo definitivo dal Milan - dalla lista svincolati è in arrivo un altro centrocampista: nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato Stefano Sensi (già in biancorosso nel 2022-23), che si sta già allenando da qualche giorno con la squadra e ieri ha giocato anche l'amichevole col Sassuolo. Oltre al portiere, però, la priorità del Monza è rinforzare l'attacco: Pinamonti è un'ipotesi concreta per sostituire Colombo (tornato al Milan per fine prestito e poi andato all'Empoli), davanti piacciono anche Cancellieri e Brekalo che però hanno caratteristiche da attaccanti esterni. Nessun contatto per il Tucu Correa e l'ex Fiorentina Cabral, per i quali al momento non c'è interesse. Per la fascia è stato accostato il profilo di Mattia De Scigio, in scadenza di contratto nel 2025 con la Juventus.

La dirigenza sta lavorando anche per sfoltire la rosa di Nesta, con alcuni giocatori fuori dai piani dell'allenatore. Non è prevista una cessione di, che nonostante le voci di mercato non ha mai chiesto di lasciare il Monza e vuole rimanere in biancorosso.