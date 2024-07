Monza, sfuma Keylor Navas: Galliani punta Rui Patricio

Getty Images

Nonostante fossero già state fissate le visite mediche, infatti, non è stato trovato l’accordo definitivo tra le parti. Uno stallo, come riporta Sky Sport, presente già dalla giornata di ieri: l’operazione era stata messa in stand-by – tanto da far slittare la data delle visite mediche - poiché tutti i dettagli erano ancora da definire con precisione.

Navas, ex Real Madrid classe 1986 e svincolatosi a parametro zero dal Paris Saint-Germain, non sarà quindi il successore di Di Gregorio – ceduto alla Juventus – e non difenderà i pali del club brianzolo durante la prossima stagionePer ovviare al mancato arrivo del costaricano,, cercato anche – nel corso delle ultime ore – dal Milan, dopo l’infortunio che terrà fuori Marco Sportiello per due mesi. Il portiere portoghese è svincolato, arriverebbe quindi a parametro zero, e garantirebbe esperienza e affidabilità.