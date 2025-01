Monza-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il sabato dellaoffre uno spareggio cruciale per la classifica: all'U-Power Stadium si gioca, sfida tra squadre in piena lotta salvezza.I biancorossi di Salvatore Bocchetti sono spalle al muro dopo le due sconfitte consecutive con Bologna e Genova, ultimi in classifica con 13 punti.Non sta molto meglio l'Hellas di Paolo Zanetti, 20 punti di cui 2 nelle ultime quattro giornate, ultimo quello ottenuto in trasferta a Venezia.Tutte le informazioni su Monza-Verona:

: Monza-Verona: sabato 1 febbraio 2025: 15: DAZN: DAZN: Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pedro Pereira, Urbanski, Sensi, Ciurria; Maldini, Caprari.. Bocchetti.: Montipò; Ghilardi, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov, Sarr; Mosquera.. Zanetti.

- Nel Monza Sensi in vantaggio su Valoti, ballottaggio tra Caprari e Mota. Nell'Hellas a sinistra più Bradaric di Lazovic, davanti si giocano una maglia Mosquera e Livramento visto l'infortunio di Tengstedt.- La sfida tra Monza e Verona sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), a TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.- Monza-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sul proprio pc o notebook.

- La telecronaca di Monza-Verona su DAZN è affidata a Orazio Accomando.