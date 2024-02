Morata: 'Nulla di grave, farò del mio meglio per tornare quanto prima'

Redazione CM

All'indomani dell'infortunio contro il Siviglia, Alvaro Morata sui social ha ringraziato i tifosi e le persone che lo hanno supportato in queste ore: "Grazie a Dio non ho nulla di grave, molte grazie per i messaggi positivi". Un commento anche agli haters: "A tutta la gente che mostra odio vorrei augurare che la stessa voglia di augurare del male la abbiano per voler essere felici e lavorare" ha aggiunto prima di concludere con una promessa verso compagni e tifosi: "Farò del mio meglio per tornare quanto prima".