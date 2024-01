Manca più di un mese ma la sfida tra Inter e Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League è già calda. E ora a infiammarla ci pensa Alvaro Morata, intervistato da As.



RIVALI - "Sono una grande squadra, sarà difficile ma sono sicuro che anche loro non volessero giocare contro di noi. È una sfida che potrebbe essere benissimo una semifinale o addirittura una finale di Champions".



MERCATO - "Marotta mi ha portato alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che ero vicinissimo all'Inter. Poi ho parlato con Simeone, per fortuna avevo diverse opzioni ma alla fine la decisione migliore è stata quella di restare a Madrid. È stata una chiacchierata faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L'ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso. L'ho sempre detto. Quest'estate è stato fatto tutto perché potessi restare all'Atletico".



STAGIONE - "Quello che faccio è semplicemente divertirmi al Metropolitano, con i tifosi e con la squadra. Abbiamo un grande gruppo, dobbiamo migliorare ma mi sto divertendo molto. Ci godiamo ogni viaggio, ogni allenamento, vincere un titolo con i miei compagni sarebbe incredibile".