Intervistato da Sportpaper.it, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso la propria opinione in merito ai rinnovi di Dzeko e Skriniar.



L’Inter sta lavorando al tema rinnovi. Si aspetta i prolungamenti di Skriniar e Dzeko?

“Non lo so, dipende dalla società, vedremo cosa riusciranno a fare. La società nerazzurra fino adesso si è comportata bene, ha tenuto giocatori forti e sono riusciti a fare una squadra come si deve”.



Secondo lei l’Inter farà qualche acquisto a gennaio?

“Non mi aspetto nulla, la squadra è forte, non so chi potrebbe fare al caso dei nerazzurri ora”.