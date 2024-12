Moratti: "Per mia moglie dovrei ricomprare l'Inter, ho nostalgia. Inzaghi è formidabile"

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l'ex patron dell'Intersi confessa sulla sua passione per i colori nerazzurri. Raccontando alcuni curiosi retroscena, come il giorno nel quale si materializzò, rilevandolo da Ernesto Pellegrini. “lei preferiva destinare in solidarietà quei quattrini. Ma la passione fu più forte. Mia moglie apprese la notizia dalla televisione.”.Il racconto di Massimo Moratti non si ferma qui e si addentra in alcuni dettagli dal punto di vista sentimentale: “Almeno per ora, almeno finora. Però,Sentimentalmente era più bello una volta. Però bisogna essere realisti. In Inghilterra i padroni sono appunto tutti stranieri e la Premier è bellissima. Bisogna evitare i luoghi comuni. Giusto per fare un esempio,Dopo di che è giusto ammettere che a livello emozionale c’è una differenza. Non necessariamente negativa. Mi spiego: meno conosci il proprietario e più da tifoso ti appassioni alla squadra, ti identifichi con il valore ideale del club”.Sulla cessione dell'Inter ad Erick Thohir nel 2013: “Semplicemente è cambiato il mondo, non solo il tempo., eccetera. Era ed è una tendenza impossibile da contrastare, o quasi”.Infine Massimo Moratti ha un pensiero, nell'intervista al Quotidiano Sportivo, per l'che, dopo la conquista dello Scudetto della seconda stella nella passata stagione, resta la squadra da battere pure quest'anno: "La squadra che ho amato di più? Non è l’Inter di Mourinho quella che ho amato di più, sebbene conservi un ricordo incredibile.Vinse meno di quanto avrebbe meritato e più tardi abbiamo anche scoperto perché”.