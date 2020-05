Sono passati quasi cinque mesi dalla tragica morte di Kobe Bryant. L’ex stella del basket NBA ha perso la vita in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio a Calabasas, frazione di Los Angeles. Sono stati resi pubblici i risultati delle autopsie effettuate sui corpi dei 9 passeggeri del velivolo. I medici legali della contea di Los Angeles danno quasi per certa la morte immediata, allo schianto, delle persone presenti sull’elicottero. Il rapporto fornisce uno scenario inquietante: ossa rotte, parti del corpo smembrate o carbonizzate.





Le fiamme hanno avvolto e carbonizzato i corpi solo in un secondo momento, a morte già avvenuta, ma hanno comunque reso difficile effettuare il riconoscimento. Per Kobe è stato necessario ricorrere alle impronte digitali o ad alcuni piccoli dettagli, tra cui i tatuaggi. Non sono state trovate tracce di di alcool o droga nel corpo di Ara Zobayan, il pilota dell’elicottero, che anzi, secondo le indagini, era quasi riuscito a superare il blocco di nebbia cha ha causato l’incidente, prima di perdere il controllo e schiantarsi al suolo a quasi 300 kmh.