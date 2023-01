L’ex pilota automobilisticoè deceduto, all’età di 55 anni, in seguito a un incidente in motoslitta. Lo ha comunicato sui social la sua compagnia Hoonigan Industries: “Con profondo rammarico confermiamo che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto".- Ken Block aveva iniziato la sua carriera da pilota nel, partecipando a ben 11 edizioni del Mondiale, ma era diventato famoso anche e soprattutto grazie alle sue capacità imprenditoriali e alla sua versatilità. Negli anni ha infatti praticato anche snowboard e motocross, è stato stuntman e ha fatto apparizioni in televisione. Nel 1993 ha fondato la, brand di scarpe e abbigliamento tuttora di enorme successo. Tuttavia, il rally rimane la sua passione più grande, sia in gara che non, disciplina che, anche grazie a lui, ha avuto sempre più collegamenti con il mondo del calcio, a partire da un video che circola su Youtube, in cui lui, in macchina e, a piedi, si sfidano a chi segna più gol, mentre Cafù li guarda sorridendo soddisfatto.Sono tanti anche i calciatori e allenatori che, affascinati da questo mondo, hanno voluto provare l’ebbrezza di correre su una macchina da rally, daPresas, terzino del Barcellona fra il 2002 e il 2008 a Daniele, ex attaccante del Milan ed attuale Brand Ambassador dei rossoneri, è salito in macchina per 31 volte, vincendo in due occasioni. Dall’altra parte dei navigli ci è passato invece André, senza però lasciare alcuna scia a San Siro. L’ex allenatore di Inter, Porto e Chelsea fra le altre, ha esordito in World cup proprio durante il Rally di casa sua in Portogallo.