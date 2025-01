Motta: "Kolo Muani risponde a un'esigenza della Juventus. So che per gli attaccanti è difficile"

Thiago, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match della 22esima giornata contro il Napoli:"L'inserimento di Costa e Kolo Muani va molto bene, abbiamo tutti a disposizione tranne i lungodegenti".- "La situazione non è molto simile alla nostra. Ci sono tanti aspetti differenti, io sono soddisfatto di tante cose e di altre meno, mi sento di menzionare qualche pareggio di troppo. Il nostro dovere è lavorare tutti i giorni per ottenere la vittoria. Gli infortuni imprevisti ci sono e li abbiamo affrontati. Abbiamo cambiato tanto, domani giocheremo una grande partita".

- "Randal è disponibile, vediamo se domani inizia o meno. Abbiamo preso un giocatore del suo livello perché una squadra grande come la nostra ne ha esigenza perché ci aiuti a vincere le partite".- "E' la realtà, il Napoli è davanti e lo merita. In questo momento noi siamo indietro, ma sarà una grande partita e dobbiamo affrontarla nella nostra migliore versione. Loro sono una grande squadra con un grande allenatore, ma noi siamo pronti".- "Dopo la partita contro il Brugge ho fatto un richiamo ai nostri attaccanti, ma l'ho vista passare come una critica. Io critico se manca l'atteggiamento, ma l'atteggiamento dei miei giocatori è impeccabile. Il mio richiamo viene dal fatto che conosco le potenzialità dei miei attaccanti e so quanto possono dare. So che è difficile esprimersi al meglio con tante cose all'esterno del campo di cui sono a conoscenza, ma ho parlato con loro proprio perché so che ci possono aiutare".

- "Il difficile è sceglierne sempre 11 da mandare in campo. La concorrenza aiuta, stimola, trascina verso l'alto. In una squadra come la nostra è normale, alza il livello in allenamento ma soprattutto in partita, perché quando uno fa bene anche l'altro deve tenere il ritmo".- "Mi aspetto una partita diversa, allora noi eravamo in casa. Non è un caso se hanno preso pochi gol fino ad oggi, ma giocando al Maradona credo che cercheranno di fare la partita nonostante sappiano fare blocco basso come hanno fatto a Torino. Noi dobbiamo sapere quando pressare e come attaccarli con equilibrio".

- "Fino ad oggi ha giocato tantissimo, ha avuto un infortunio e ora sta tornando, vediamo per domani come sta. Gonzalez e Kolo Muani possono anche giocare sulle fasce".- "Il suo carattere nello spogliatoio è importantissimo, non a caso pian piano è diventato il capitano. Con impegno e costanza negli allenamenti, con la sua utilità in campo, è venuto tutto naturale. E' abituato a dare equilibrio, gioca in maniera vantaggiosa per la squadra più che per sé, perché le sue caratteristiche lo porterebbero anche più in avanti".

- "Quando ho parlato di difficoltà mi riferivo a infortuni non previsti e altre situazioni che abbiamo superato. Delle volte abbiamo meritato qualcosa in più, delle volte no, e quello è il punto sul quale dobbiamo migliorare, siamo la Juventus. Quando una squadra è superiore all'altra ha più possibilità di prevalere. Domani abbiamo un'altra occasione per essere superiori".