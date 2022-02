Furiadopo il gol annullato contro il Genoa nello 0-0 dell'Olimpico, al termine del match il tecnico giallorossoparla così a Dazn: "Non voglio commentare l'episodio. Posso commentare la partita, ma non voglio commentare il gol, il rosso e le reazioni. Preferisco evitare, possiamo parlare della partita ma dell'incidente preferisco non parlare".- "Si poteva sfruttare di più l'ampiezza? Il Genoa è una squadra che gioca disperatamente per i punti salvezza e per questo motivo gioca una partita brutta, però gioca una partita in cui è riuscita a portare a casa il suo punto. Non è una critica, perché chiunque nella loro posizione farebbe lo stesso, ma è difficile giocare contro una squadra che gioca in questo modo. Nel primo tempo abbiamo dato ampiezza senza profondità, nel secondo tempo abbiamo cambiato questa dinamica non solo con le sostituzioni, abbiamo fatto triangolo di destra e triangolo di sinistra, abbiamo creato tanto e abbiamo avuto tante di queste situazioni. Zaniolo dopo un assist da sinistra la mette alta. Nel secondo tempo anche in 11 contro 11 non ho sentito differenza con 11 contro 10. Abbiamo fatto di più per vincere e chi fa di più merita, ma credito al Genoa che ha fatto la partita che voleva fare e ha preso il punto che voleva prendere".- "Oggi ho sentito per la prima volta una panchina che poteva aiutarmi a vincere la partita, anche se non abbiamo vinto. Oggi la panchina era una panchina con più opzioni di prima. Ovvio che con El Shaarawy e Felix abbiamo creato abbastanza, ma non abbiamo fatto gol e il gol che abbiamo fatto è stato annullato".- "Non voglio giudicare l'azione, perché per giudicare si può andare in tante direzioni che potremmo stare qui mezz'ora a parlarne. Se l'arbitro ha deciso bene il nostro gioco, il gioco che è diventato tanti anni fa il gioco del popolo, di cui il mondo è innamorato, il gioco è cambiato. Non c'è più, è un altro sport. Se quella è l'indicazione che hanno gli arbitri, se quello è un fallo il gioco non è lo stesso, dobbiamo chiamarlo in un altro modo, trovare un altro nome perché è un altro sport. Se l'arbitro ha sbagliato e doveva convalidare il gol, lui sarà il primo ad essere non contento di aver sbagliato e per noi a Roma è un déjà vu, è successo tante volte in stagione. Ma va bene così, domani è un altro giorno. Quale delle due opzioni secondo me? Mettiamo una terza opzione: la Roma agli occhi del potere è piccolina, siamo piccoli. Chi è il potere? Rimaniamo qui, perché il Mourinho arrivato qui sette mesi fa è diverso".