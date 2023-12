, allenatore della Roma, nel post partita contro il Napoli ha parlato in conferenza stampa:- "Ndicka ha fatto una gran partita. Abbiamo lavorato bene con il blocco basso difensivo in settimana e ci è riuscito nel primo tempo. Si parlerà di vittoria in 11 contro 10 ma io parlo di 45 minuti in cui una sola squadra ha giocato per vincere, controllo totale, non abbiamo concesso al Napoli di essere il Napoli. Perché loro sono una squadra super e non lo sono stati per merito nostro. In superiorità abbiamo fatto molto bene, è entrata in campo creatività, El Shaarawy più offensivo di Zalewski, Azmoun più tecnico di Belotti. Grande vittoria".- "Per me non è stato una sorpresa, ha fatto un'ottima settimana di lavoro, da capitano. Aveva capito subito che non giocava titolare ma ha fatto il professionista. Anche per lui è bello fare ciò che ha fatto".- "Di mercato non parlo, se ne parlerà a gennaio. Abbiamo ancora una partita prima. Quando si parla di mercato bisogna fare prima una considerazione, ovvero che la Roma vive una situazione di difficoltà. Abbiamo due giocatori fuori dalla lista Europa League. A me piacerebbe un difensore centrale top ma non so".- "Alleno da 23 anni, la mia squadra più perfetta dal punto di vista tattico si chiamava União Leiria perché l'unica che non ha giocato in Europa. Riposavamo durante la settimana allenandoci con calma. La mia squadra più perfetta. Dopo ho allenato Real Madrid, Inter, Chelsea ma la più perfetta era quella lì. Il nostro blocco basso oggi è migliorato tanto e ci lavoriamo ancora. Magari contro il Bologna non avere Lukaku, Dybala e Smalling contemporaneamente è stato troppo".- "Abbiamo un ottimo rapporto, mi permette qualche volta di essere più aggressivo e critico. Questa amicizia ed empatia con la gente che ami ti permette di litigare e tornare ad amarsi. Dello staff erano tutti malati, io ero l'unico sano. Uno era anche ricoverato in ospedale, un altro era quattro giorni chiuso in macchina a Trigoria, spero ora non tocchi a me. Sono professionisti top".