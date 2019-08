Anche i duri si commuovono. Chiedere per informazioni a Josè Mourinho, che è scoppiato in lacrime nel corso di un'intervista in cui ha parlato del suo legame col calcio: “Mi stavo divertendo finché non è diventata una cosa seria. È stata una cosa seria finora, e adesso che mi sono fermato invece di godermela mi manca”. Lo Special One è fermo ormai dallo scorso dicembre, quando il Manchester United decise di esonerarlo per fare spazio a Solskjaer; dopo aver rifiutato alcune proposte dalla Cina e sfumate le piste che portavano al Paris Saint Germain e al Newcastle, l'ex tecnico dell'Inter ha optato per accettare l'offerta di Sky Sports per diventare opinionista sulla Premier League.





José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019